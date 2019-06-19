Son Dakika Haberleri: Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)
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Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)

1 saat önce

DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA'DA SELBolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3), System.String[]

DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA'DA SEL
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağbaşlar köyü yolunda ise hareket halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Yeniçağa ilçesinde de etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur, Bolu ve ilçelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
Dörtdivan, Bolu, Güncel
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