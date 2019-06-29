Son Dakika Haberleri: Bolu'da, sel sonrası oluşan göçükler onarılıyor
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Bolu'da, sel sonrası oluşan göçükler onarılıyor

1 saat önce

Bolu'da, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel olaylarında orman yollarında meydana gelen göçükler, ekipler tarafından onarılıyor.

Bolu'da, sel sonrası oluşan göçükler onarılıyor, System.String[]
Bolu'da, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel olaylarında orman yollarında meydana gelen göçükler, ekipler tarafından onarılıyor.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta boyunca devam eden sağanak yağışlarla birlikte oluşan sel nedeniyle orman yollarında göçükler meydana geldi. Yağışların bitmesiyle birlikte Aladağ Orman İşlet Şefliği ekipleri, göçüklerin oluştuğu bölgelerde inceleme yaparak meydana gelen tahribatı tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından iş makineleriyle çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 300 metrelik uzunluğundaki orman yolunda oluşan göçüğü onarma çalışmalarına başladı. Göçüklerin oluştuğu yerlerde gerekli müdahaleleri yapan ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Aladağ, Bolu, Güncel
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