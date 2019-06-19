Bolu'da selden kapanan D-100 karayolu ulaşıma açıldı
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Bolu'da, sel nedeniyle Rüzgarlar köyü mevkiinde kapatılan D-100 karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da, sel nedeniyle Rüzgarlar köyü mevkiinde kapatılan D-100 karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Bolu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele neden oldu. Selin etkili olduğu Rüzgarlar köyünden geçen derenin taşmasıyla birlikte devrilen ağaçlar köyün girişini kapattı. Büyük kısmı çöken yol nedeniyle köyün girişi kapatıldı. Köyde bulunan bir traktör sele kapılarak devrildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, Rüzgarlar köyünde sağlık sorunları olan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından evlerinden alınarak hastanelere götürüldü.
Sel nedeniyle D-100 karayolu Ankara
istikameti uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte yaklaşık 1 saat kapalı olan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
(İHA)
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