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Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü - Son Dakika

Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü

18.08.2021 16:48
Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sele karşı alınacak önlemlere ilişkin, "Dere yataklarının yakınındaki orman emvali depoları ivedilikle kaldırılmalı ve orman alanlarındaki çöp, ağaç dalları temizlenmeli. İl genelinde bulunan HİS ve HES göletlerinin bentleri gözden geçirilmeli." dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sele karşı alınacak önlemlere ilişkin, "Dere yataklarının yakınındaki orman emvali depoları ivedilikle kaldırılmalı ve orman alanlarındaki çöp, ağaç dalları temizlenmeli. İl genelinde bulunan HİS ve HES göletlerinin bentleri gözden geçirilmeli." dedi.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda, Vali Ümit başkanlığında yapılan toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Kürşat Bozkurt, ilgili kurum ve kuruluşlarlale STK temsilcileri katıldı.

Vali Ümit, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan afetler dolayısıyla Bolu'da da yaşanması muhtemel afetlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Son günlerde ülkemiz genelinde meydana gelen, maalesef hepimizi derinden üzen can ve mal kaybının yaşandığı orman yangınlarıyla sel afeti sonrası yaraların sarılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın da destekleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. Bizler de orman yangınları, sel olayları başta olmak üzere ilimizde yaşanması muhtemel afetlere karşı bütün ihtimalleri düşündük ve bu maksatla il genelinde afetlere karşı tedbirlerimizi artırdık." dedi.

Ümit, Bolu'da yaşanması muhtemel bir sel afetinde can kaybı olmaması, vatandaşların sıfır ya da en az hasarla afeti atlatmaları için alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum yetkililerine uyarılarda bulundu.

Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Suyun hasar verme etkisini azaltmak amacıyla Bolu genelinde sel afeti oluşabilecek yerlerde bulunan dere yataklarının yakınındaki orman emvali depolarının ivedilikle kaldırılmalı ve orman alanlarındaki çöp, ağaç dalları temizlenmeli. İl genelinde bulunan HİS ve HES göletlerinin bentleri gözden geçirilmeli. Dere yataklarına ve kenarlarına yerleşim yapılmaması ve buralarda yerleşimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve vatandaşlarımız bu konuda bilinçlendirilmeli. Zamanla oluşabilecek tıkanmalara karşı yerleşim yerleri içinden geçen dere yataklarının ve drenaj kanallarının temizliği düzenli olarak yapılmalı ıslah edilmeli. Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı. İmar ve ruhsatlardan sorumlu olan Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından inşaat ruhsatı verilirken inşaatların su basman kotu yüksek tutulmalı. Şehir içlerinde bulunan yağmur suyu kanallarının temizlik çalışmaları ve bakımları sürekli yapılmalı. İlimizde daha önce meydana gelen sel afetine maruz kalan bölgelerde halihazırda alınan ve uygulanmakta olan tedbirler tekrar gözden geçirilmeli, eksiklik tespit edilmesi halinde ek tedbirler alınmalı. Dere üstlerindeki yapılar kaldırılmalı, aynı zamanda derelerin üzerinde bulunan yapılarının altından geçen boru hatları kaldırılmalı."

Ayrıca, tüm köy ve mahalle muhtarlarının taşkın ve yangın konusunda çok daha duyarlı olması gerektiğini ve köy içinde veya çevresinde bulunan derelerin daima temiz olması için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde bulunması gerektiğinin altını çizen Ümit, toplumun her kesiminin yangınlar ve sellere karşı duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Toplantı karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü
Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü

Spor Federasyonu, Bolu, HES, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da sele karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü - Son Dakika


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