Seyir halinde alev alan kamyonet yandı

Bu arada, kamyonetin yanması cep telefonu kamerasına da yansıdı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aydınlık Sokak mevkisinde, Yalçın A. idaresindeki 14 BU 983 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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