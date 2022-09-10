Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika
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Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

10.09.2022 12:22
Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

Bolu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bolu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bolu'dan Kıbrıscık ilçesi yönüne giden C.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, Ayman Yaylası mevkisinde aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürdü.

Kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika

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