Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine bölgeye Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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