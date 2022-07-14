Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

14.07.2022 11:08
Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda Bolu yönünde seyreden Yakup Ö. idaresindeki 26 KD 639 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi.

Yoldan geçen vatandaşlar ile Göynük Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın ve söndürme çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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