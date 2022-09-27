Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti - Son Dakika
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Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti

27.09.2022 10:20

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkililerince müdahale edilen yangın, hasara neden oldu.

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkililerince müdahale edilen yangın, hasara neden oldu.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden İsmail T. idaresindeki 14 AAE 228 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.

Bu esnada yoldan geçen yangın söndürme cihazı firmasının yetkilileri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti - Son Dakika
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