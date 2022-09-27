Bolu 'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkililerince müdahale edilen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da otomobildeki yangına, yoldan geçen yangın söndürme cihazı firması yetkilileri müdahale etti - Son Dakika

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