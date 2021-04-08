Seyir halindeyken yanan araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.
Ankara istikametinde seyreden Mustafa Aydın idaresindeki 25 AZ 235 plakalı hafif ticari araç, Yumrukaya Viyadükleri mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Ön taraftan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangında, araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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