Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

28.02.2022 12:04
Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Bolu'da kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

Bolu'da kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'taki apartman dairesinde N.A. ve sevgilisi C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine şiddet uyguladığı öne sürülen C.A'yı sırtından bıçakladı.

Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralı C.A. ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi Farklı meslek gruplarından halk oyunları tutkunları aynı sahnede buluşuyor Farklı meslek gruplarından halk oyunları tutkunları aynı sahnede buluşuyor

Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement