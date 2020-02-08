Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor

6 saat önce

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bolu'da şiddetli kar yağışı devam ediyor, System.String[]

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.


Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde dün başlayan yoğun kar yaşı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tırlar, D-100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geri gönderiliyor. Ankara istikametinde ise Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçların geçişine izin veriliyor.


Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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