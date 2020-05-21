Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın üst kısmı yola düştü - Son Dakika

Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın üst kısmı yola düştü

Bolu'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın üst kısmının kırılarak yola düşmesine neden oldu.

Bolu'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın üst kısmının kırılarak yola düşmesine neden oldu. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Vardallı Sokak'taki 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nun önünde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki köknar ağacının üst kısmı kırıldı. Kırılan ağacın yaklaşık 5 metrelik bölümü yola düştü. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayanın bulunmaması, olası yaralanmanın önüne geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yoldaki ağacı motorlu testerelerle parçalara bölerek kaldırdı. Belediye ekiplerinin, bölgede bulunan ve kırılma tehlikesi olan ağaçların tespiti için çalışma başlatacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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