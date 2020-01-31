Bolu'da silaha yağma ve tehdit davasında karar - Son Dakika
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Bolu'da silaha yağma ve tehdit davasında karar

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, silaha yağma ve tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bolu'da silaha yağma ve tehdit davasında karar, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde, silaha yağma ve tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.G. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "gece vakti silahlı yağma" ve "silahlı tehdit" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Berk Kutlukaya da esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin herhangi bir suç işleme kastı olmadığını ileri sürdü.

Son sözü sorulan R.G. ise önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, beraatına karar verilmesini istedi.

R.G'ye, "İş yerinde silahlı yağma" suçundan 4 yıl 7 ay, "Silahlı tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, "silahlı tehdit" suçundan verilen cezayı erteledi.

Sanığın, berber dükkanından yaptığı bir alışverişin ardından iade etmek istediği malın parasını zorla aldığı ve olay yerinden kaçtığı esnada arkasından gelen bir kişiye silah gösterdiği iddia edilmişti.

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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