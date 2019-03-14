Son Dakika Haberleri: Bolu'da Silahla Yaralama

Bolu'da Silahla Yaralama

1 saat önce

Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

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Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün karşısındaki Ağdacı Sokak'ta Y.D. (29) ile M.K. (33) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D, aracındaki pompalı tüfekle M.K'ye iki el ateş etti.

M.K, bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, Y.D. olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştı.

Silah seslerinin geldiği yöne doğru giden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine doğru elindeki tüfekle koşan Y.D'yi yakaladı.

Yaralı M.K. de ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:47 Kaynak: AA

İhsaniye, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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