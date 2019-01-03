Bolu'da Silahlı Kavgaya Karışan 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. isimli bir kişi yanında bulunan kız arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının pistinde dans ettiği sırada, mekandaki diğer kişiler tarafından arkadaşlarının taciz edildiğini fark etti. Duruma sinirlenen K.Ö.'nün tartışma çıkarması üzerine, işyeri çalışanları K.Ö.'yü darp ederek dışarı çıkardı.



Eğlence mekanından çıkarılan K.Ö., arkadaşlarını arayarak darp edildiğini söyledi. Olay yerine gelen K.Ö.'nün arkadaşları, M.A., E.S., S.S. ve Ü.A. ile işyerinde çalışan H.K. ve A.Ö. arasında tekrar kavga çıktı. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada işyeri çalışanları H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, H.K. ve A.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan K.Ö., M.A., E.S., S.S. ve Ü.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden, Ü.A. ve S.S. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

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