Son Dakika Haberleri: Bolu'da Silahlı Kavgaya Karışan 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da Silahlı Kavgaya Karışan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'da Silahlı Kavgaya Karışan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. isimli bir kişi yanında bulunan kız arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının pistinde dans ettiği sırada, mekandaki diğer kişiler tarafından arkadaşlarının taciz edildiğini fark etti. Duruma sinirlenen K.Ö.'nün tartışma çıkarması üzerine, işyeri çalışanları K.Ö.'yü darp ederek dışarı çıkardı.

Eğlence mekanından çıkarılan K.Ö., arkadaşlarını arayarak darp edildiğini söyledi. Olay yerine gelen K.Ö.'nün arkadaşları, M.A., E.S., S.S. ve Ü.A. ile işyerinde çalışan H.K. ve A.Ö. arasında tekrar kavga çıktı. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada işyeri çalışanları H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, H.K. ve A.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan K.Ö., M.A., E.S., S.S. ve Ü.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Ü.A. ve S.S. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı Hadise, Barıştığı Kız Kardeşi Derya Açıkgöz'le Tatile Gitti

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:37:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Silahlı Kavgaya Karışan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]