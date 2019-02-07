Son Dakika Haberleri: Bolu'da Silahlı Yaralama

Bolu'da Silahlı Yaralama

4 dakika önce

Bolu'da, tartıştığı imam nikahlı eşini tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladıktan sonra hastanenin önüne bıraktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Silahlı Yaralama, System.String[]
Bolu'da, tartıştığı imam nikahlı eşini tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladıktan sonra hastanenin önüne bıraktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte bulunan özel bir hastanenin çalışanları, gece saatlerinde yol kenarında yaralı halde bekleyen bir kadını fark etti.

Çok kan kaybeden ve bacaklarından silahla ateş edilerek yaralandığı belirlenen H.G. (25), burada tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Hastane çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kadını yol kenarına bırakan şüpheli aracı tespit etti.

İl genelinde yürütülen çalışmayla şüpheli N.B.(46), olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla Gölyüzü Mahallesi'nde yakalandı. O esnada yanında bulunan 2 arkadaşı da gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Barışmak için gittiği imam nikahlı eşine 6 el ateş etmiş

Bu arada şüphelinin ilk ifadesinde, ayrı olduğu imam nikahlı eşiyle konuşmak için gece saatlerinde buluştuğunu, araç içerisinde yaptıkları konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine de yanında bulunan tabancayla H.G'nin bacaklarına 6 el ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin kullandığı otomobilde yapılan incelemede, arka sol kapıda kurşun deliklerinin tespit edildiği ve araç içerisinde döner bıçağı ile 2 adet tüfek fişeği ele geçirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:59 Kaynak: AA

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