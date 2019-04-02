Bolu'da Silahlı Yaralama

Bolu'da, eşinin akrabasını pompalı tüfekle yaralayan kişi polis merkezine giderek teslim oldu.

Bolu'da, eşinin akrabasını pompalı tüfekle yaralayan kişi polis merkezine giderek teslim oldu.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta ikamet eden İ.Ş. (38) ile eşinin yeğeni K.Y. (25) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan K.Y. bir süre sonra elinde pompalı tüfekle gelerek eniştesi İ.Ş. ile yeniden tartışarak ateş etmeye başladı.



Açılan ateş sonucu İ.Ş. yaralanırken, K.Y. bölgeden uzaklaştı.



Yaralı İ.Ş. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Şüpheli K.Y'nin bir süre sonra silahıyla Bahçelievler Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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