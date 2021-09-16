Bolu'da Şirinyazı Göleti'ne 30 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Bürnük köyünde Şirinyazı Göleti'ne 30 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Balık Üretim Tesisinde üretilen 30 bin sazan yavrusu, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Belediye Başkanı Turhan Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, daire müdürleri ve teknik personelin katılımıyla Şirinyazı Göleti'ne bırakıldı.

Murat, yaptığı açıklamada, "İstasyonumuzda yetiştirdiğimiz yavruların dikkati çekici özelliği ise gelişimlerinin oldukça iyi ve yaşıtlarına göre büyük olmasıdır. Bu sayede daimi ortamlarına adaptasyon ve hayatta kalma şansı bakımından avantajlı olacaklardır. Balıklandırma çalışmaları esnasında kuruma potansiyeli olan, su tutma kapasitesi azalmış kaynaklara balık bırakılmayacak." diye konuştu.

Balıklandırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Murat, "Bolu Merkez ve ilçelerinde 26 farklı lokasyona yaklaşık 500 bin sazan yavrusu bırakılacak." dedi.