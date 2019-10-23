Son Dakika Haberleri: Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı
Son Dakika Güncel Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı

Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı

1 saat önce

Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktıBOLU'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi.

Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı

BOLU'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.

Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'nda, akşam saatlerinde, bir banktaki sırt çantasını görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı, çantaya sinyal kesici jammer ile yaklaşıp fünyeyi bağladı. Bomba imha uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, çevredekiler çalışmayı merakla izledi. İçinden defter kitap çıkan çantanın patlamasınından sonra çevredekiler ne olduğuna bakmak için yanına gitti. Patlama sırasında çıkan ses ise bazı kişileri korkuttu.

Bolu'da sırt çantası fünyeyle patlatıldı, içinden defter kitap çıktı

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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