Bolu'da sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da sis etkili oluyor

6 saat önce

Bolu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da sis etkili oluyor, System.String[]

Bolu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece olduğu Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin 20 metreye indiği sis nedeniyle D-100 kara yolunun Dağkent, Paşaköy, Sağlık, Kültür, Karamanlı ve Kuruçay mevkilerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Kentte görev yapan trafik ekipleri sürücülerden, sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı
Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
15:44 Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması - Son Dakika
15:44 Groupe PSA Türkiye, 2020'ye "oldukça iyimser" bakıyor - Son Dakika
15:43 Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler - Son Dakika
15:42 Beykoz'da her yıl 3 bin 700 aile et dağıtılıyor - Son Dakika
15:42 Trakya'da "Müzede Selfie Günü" etkinliği düzenlendi - EDİRNE / KIRKLARELİ / - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika
15:17 Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 15:48:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]