Bolu'da sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu kent merkezinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sümer, Karaçayır, Köroğlu, Dağkent, Yaşamkent, Kültür, İzzet Baysal, Sağlık, Aşağı ve Yukarısoku mahallelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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