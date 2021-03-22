Bolu'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bolu kent merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde Sümer, Köroğlu, Aktaş, Yukarısoku, Yaşamkent, Paşaköy, Sümer, Bahçelievler, Sağlık ve Dağkent mahallelerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Kaynak: AA
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