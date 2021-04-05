Bolu'da sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da sis ve yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkanlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Hafta boyunca yağışların aralıklarla etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.