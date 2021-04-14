Bolu'da sobadan sızan gazından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yaşlı kadın, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başarır'ın yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamzabey köyü Sağırlar Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Başarır (93), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

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