Bolu'da sobadan sızan gazından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen yaşlı kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamzabey köyü Sağırlar Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Başarır (93), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Başarır'ın yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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