Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu'da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı. Öte yandan kent merkezinde bulunan su çeşmeleri dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da soğuktan musluklar dondu - Son Dakika

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