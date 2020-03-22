Bolu'da, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım eli - Son Dakika

Bolu Valiliği ile ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" il genelinde ihtiyacı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.



İçişleri Bakanlığının talimatıyla Bolu Valiliği koordinesinde, sokağa çıkması yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" görevlerine başladı.



Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar, zorunlu ve temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini oluşturulan ALO 112, 155, 156 hatlarını arayarak söylüyor. Gelen talepler, bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Vefa Sosyal Destek Grupları'na iletiliyor.



Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, yemek, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor.



Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Müftülük ve Kızılay ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipleri, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor.



"Bu uygulama bizim için çok güzel oldu"



Bolu'nun Borazanlar mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk kendisine gıda kolisi getiren Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Zaten bir yere gidemiyorum. Yürüyemiyorum. Bu uygulama bizim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu. - BOLU