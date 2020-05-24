Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye para cezası - Son Dakika

BOLU Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye 46 bin 500 lira idari para cezası kesildiğini söyledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı nedeniyle Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Vali Ümit, şehitlik ziyaretinin ardından kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Ümit, "Sağlık için alınan tedbirler çerçevesinde maalesef sokaklarımız boş. Cuma günü saat 24.00'ten itibaren başladı sokağa çıkma kısıtlaması. Dün saat 17.00'ye kadar alışverişler yapıldı. Market, manav, kasap ve benzeri yerlerden yürüyüş mesafesi olan noktalardan ihtiyaçlar karşılandı ama dün saat 17.00'den itibaren tamamen kısıtlama uygulamaya konuldu 81 vilayette. Buna yasak değil kısıtlama diyoruz çünkü istisnalar var" dedi.

Vali Ümit, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kısıtlama süresinde hem il merkezimizde hem de ilçelerimiz ve köylerimizde hayatın idamesi için gerekli olan sağlık, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için her alanda gerekli tedbirler alındı, planlamalar yapıldı ve uygulamaya konuldu. Bu süre içerisinde bu saate kadar 102 vatandaşımıza kuralları ihlal etmeleri sebebiyle idari müeyyide uygulandı. Yani ceza yazıldı. 102 vatandaşımıza 46 bin 500 lira ceza yazılmış vaziyette" diye konuştu.

Vali Ümit, son olarak kentin pandemiyle mücadele noktasında çok iyi durumda olduğunu, ancak riskin devam ettiğini söyledi.