- Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza - Son Dakika

- Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza
12.01.2021 18:11
- Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza Bolu'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.
- Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza
BOLU - Bolu'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.
Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Bolu sessizliğe büründü. Kısıtlama ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde 59 kişiye 42 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.
Son Dakika Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi