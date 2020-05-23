Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildi - Son Dakika

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildi
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildiBOLU'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında izin belgesi olmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara ceza uygulandı.
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildi
BOLU'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında izin belgesi olmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara ceza uygulandı. 81 ilde sokağa çıkma yasağının başlayamasıyla birlikte Bolu'da da polis ekipleri sokağa çıkan kişilere yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında kentin 28 noktasında görev alan ekipler, saat 00.15 itibariyle dışarıda olan araç ve yayaları durdurdu. Araç sürücüleri, araçlarda bulunanlar ve yayaların izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. İzin belgesi olanların yollarına devam etmesine izin verilirken, izni olmamasına rağmen dışarıda olanlara cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen vatandaşlardan bazıları çeşitli bahanelerle cezaya itiraz etti. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulamaların 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:58 Kaynak: DHA
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