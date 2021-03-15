Bolu'da kısıtlamaya uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Bolu'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama yaptı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 69 kişiye 48 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca maske takmadığı ve kurallara uygun maske takmadığı gerekçesiyle 51 kişiye 45 bin 900, sosyal mesafeye uymayan 1 kişiye 457 lira idari ceza kesildi. - BOLU