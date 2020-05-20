Bolu'da sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu - Son Dakika

Bolu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arife günü ile Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları paylaştı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronovirüsle mücadele etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin değerlendirmesi ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Bolu'da da 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı anımsatıldı.

Konuyla ilgili organizasyonu içeren Hıfzıssıhha Meclisi kararının ilerleyen günlerde ilan edileceğinin belirtildiği açıklamada, acil ihtiyaçların karşılanmasında herhangi bir problem yaşanmaması için bazı hususların kamuoyu ile ivedi olarak paylaşılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla alınacak tedbirler şu şekilde bildirildi:

"İhtiyaçların en çok temin edildiği işletmeler olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler 20-21-22 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 23.00'e kadar tüm vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. Aynı işletmeler 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde 20 yaş ve altında olanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hariç olmak üzere, yani 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımıza, araç kullanılmadan meskenlerine en yakın yerlerden alışveriş yapılmaları kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Bu iş yerleri 24-25-26 Mayıs Pazar, Pazartesi, Salı günleri tamamen kapalı olacaktır."

Açıklamada ekmek fırınları ve bayileri ile ilgili de şu detaylara yer verildi:

"23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri önceden belirlenmiş ekmek fırınları ve bayileri açık olacak, ancak üretilen ekmeklerin dağıtımı ilgililerce sağlanacaktır. Yine 23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak, ancak tatlı satışı yapan bu iş yerleri sadece evlere servis şeklinde satış yapabileceklerdir."