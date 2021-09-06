Bolu'da Sokak Basketbolu ve Kum Voleybolu 30 Ağustos Zafer Turnuvası sona erdi

Bolu'da düzenlenen Sokak Basketbolu ve Kum Voleybolu 30 Ağustos Zafer Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Karamanlı Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleştirilen turnuvada, basketbolda 27 takım, voleybolda 45 takım mücadele etti.

Turnuvaların son gününde final müsabakaları yapıldı.

Dereceye giren takımlara madalyaları, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından törenle verildi.