Bolu'da sokak düğünlerine kısıtlama - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, köy ve sokak düğünleri, asker uğurlama gibi tüm toplu etkinliklere kısıtlama getirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlere yeterince riayet edilmediği bildirildi.

Bu nedenle salgınını yayılım hızının engellenebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları gereğince, Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulunca bugün itibariyle nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, köy ve sokak düğünleri, asker uğurlama gibi tüm toplu etkinlikler durdurulduğu belirtildi.

Düğünlerin ancak nikah merasimi şeklinde yapılabileceği, nikah merasimlerinin en fazla bir saat içerisinde tamamlanacağı, törenlerde gerek şahıslar arası gerekse koltuklar arası fizik mesafe koşullarına mutlaka riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, düğün salonlarında dans, oyun, pisti, alanları da koltuklarla kapatılacağı, nikah merasimlerinde hiçbir oyun, eğlence, dans etkinliklerine müsaade edilmeyeceği, yine nikah merasimleri başta olmak üzere hiçbir toplu etkinlikte paketli su servisi dışında hiçbir ikramda bulunulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Gelin ve damadın 1. ve 2. dereceye kadar yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı vatandaşların nikah törenlerine katılmasına müsaade edilmeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs tedbirlerine uyumun tam sağlanabilmesi amacıyla nikah merasimleri başta olmak üzere bütün toplu etkinlikler en az bir kamu görevlisi tarafından başından sonuna kadar gözlemlenerek denetim altında tutulacak. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat prensipleri gereğince; maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere bu kararlara aykırı olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgeleri, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile valilik Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında yer alan tüm kural ve tedbirler eksiksiz olarak uygulanmaya devam edilecektir."