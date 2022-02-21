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AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

21.02.2022 18:43

BOLU'da, tavuk ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran A.A. (55) gözaltına alındı.

BOLU'da, tavuk ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran A.A. (55) gözaltına alındı. Ön ayaklarından yaralanan köpek tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir evde oturan A.A. iddiasına göre sahipsiz köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü. Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu gören A.A. evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş açtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Ön ayaklarına isabet eden mermilerle yaralanan köpek, tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Köpek, burada tedavi altına alındı. A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI
AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

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Av Tüfeği, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AV TÜFEĞİYLE VURULAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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