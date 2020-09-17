Bolu'da son 1 ayda karantina kuralına uymayan 120 kişi yakalandı - Son Dakika

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit, son 1 ayda koronavirüs nedeniyle evde izolasyon altında olması gerekirken, dışarıda gezerken yakalanan 120 kişinin olduğunu ifade ederek, "İzolasyon koşullarını ihlal eden vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Sürelerini dolduruncaya kadar orada kalma zorunluluğu var" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile birlikte kent genelinde, koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit ve beraberindekiler, şehir merkezinde, otobüs duraklarında bekleyen yolculara bilgilendirmelerde bulundu. Özel halk otobüsü içindeki yolcularla sürücülere de uyarılarda bulunan Vali Ümit, vatandaşlara maske dağıttı.