Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası - Son Dakika

Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası

BOLU'da, polis ve jandarmanın yaptığı maske denetimlerinde, son 11 günde 458 kişiye, toplam 412 bin lira idari para cezası uygulandı.

BOLU'da, polis ve jandarmanın yaptığı maske denetimlerinde, son 11 günde 458 kişiye, toplam 412 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasının ardından kentteki koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 11 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan cezanın miktarının 412 bin 200 lira olduğu belirtilirken, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Sevda Noyan'a Atatürk sözleri nedeniyle açıklan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi


Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:48 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:57 Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Beşiktaş rakip kaleyi ablukaya aldı! Yüzde yüzlük gol kaçtı
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 21:31:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da son 11 günde 458 kişiye maske cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]