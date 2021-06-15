Bolu'da son 24 saatte en çok yağmur Yedigöller'e yağdı - Son Dakika

Bolu'nun Yedigöller bölgesine 24 saatte metrekareye 41,4 kilogram yağış düştü.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte metrekareye en fazla yağış düşen bölgeler arasında 41,4 kilogram ile Yedigöller birinci, 30,3 kilogram ile Bolu merkez ikinci, 28 kilogram ile Mudurnu ilçesi üçüncü sırada yer aldı.

İl genelinde hafta sonuna kadar sağanağın aralıklarla etkili olması bekleniyor.