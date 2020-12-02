Bolu'da son 5,5 ayda maske takmayan 4 bin 203 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 5,5 ayda yapılan denetimlerde maske takmadıkları gerekçesiyle 4 bin 203 kişiye para cezası uygulandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda son 5,5 ayda polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takma kuralına uymayan kişiler tespit edildi. Denetimlerde, 4 bin 203 kişiye toplam 3 milyon 782 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan kentte, 1 Aralık tarihi itibarıyla 51 kişi yurtta zorunlu izolasyona tabi tutuluyor.