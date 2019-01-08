Bolu'da Sondaj Çalışmasında Kuyudan Gaz Çıkması

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su temin etmek için yaptığı sondaj çalışmasında açılan kuyudan çıkan gazın, metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su temin etmek için yaptığı sondaj çalışmasında açılan kuyudan çıkan gazın, metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi.



Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Aralık 2018'de ilçede, içme ve kullanma suyu temin etmek için açtıkları kuyudan çıkan gazın türünün belirlendiğini kaydetti.



Çağlar, gazı tespit ettikten sonra ilçeye gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yetkililerinin sudan numune alarak inceleme yaptığını anlatarak, yapılan inceleme sonucunda sondaj kuyusundan çıkan gazın metan gazı ile karbondioksit gazı olduğunun tespit edildiğini söyledi.



MTA'nın kendilerine gönderdiği inceleme raporunun içeriği hakkında da bilgi veren Çağlar, "Raporda, söz konusu soğuk su kuyusunda yapılan gaz ölçümünde, kuyudan gelen gazın yüzde 3,80 oranda metan gazı ve yüzde 0,20 oranında karbondioksit içerdiği tespit edilmiştir denilmiş. Ayrıca, MTA ekiplerinin yaptıkları ölçüm esnasında, gaz debisinin oldukça düşük olmasından dolayı, kuyudan gelen gazın debisi de ölçülememiş." ifadelerini kullandı.



Çağlar, raporda gazın neden oluştuğu konusunda da bir tespit yapıldığını belirterek, "MTA yetkililerinin tespitine göre açtığımız su kuyusunda, ölçülen düşük orandaki metan gazının, gölet alanında bulunan organik materyallerin bozuşması neticesinde meydana geldiği düşünülüyor. Öte yandan, elde edilen ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde de kuyunun ekonomik olarak önemli bir gaz potansiyeli taşımadığı da belirlenmiş." diye konuştu.



Türkiye Petrolleri AŞ'nin de buradan örnek aldığını ifade eden Çağlar, henüz bu raporun tamamlanmadığını, o rapor da tamamlanınca buradaki gazın maddi değerinin ya da kullanılır durumda olup olmadığının net şekilde belirleneceğini kaydetti.

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