Bolu'da sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile korona virüs önlemlerine uyularak çelenk sunma programı düzenlendi.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, kurum müdür yardımcıları ve görevli sporcular katıldı. Programda korona virüs tedbirleri nedeniyle katılımcılar maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Tören, Çilkara'nın çelenk sunumu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - BOLU