Bolu'da, STK'lardan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, STK'lardan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika

Bolu'da, STK'lardan İdlib saldırısına tepki

6 saat önce

Bolu'da, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıyı kınayarak, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

Bolu'da, STK'lardan İdlib saldırısına tepki, System.String[]

Bolu'da, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıyı kınayarak, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.


Bolu'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odası Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan saldırıyı kınamak ve TSK'ya destek vermek amacıyla bir araya geldi.


Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda grup adına basın açıklaması yapan TSO Meclis Başkanı Halit Egül, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun" dedi.


"Bu saldırı asla kabul edilemez"


Suriye rejiminin zulmünden kaçanların yaşam hakkını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ergül, "Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu.


"Bahar Kalkanı harekatıyla bedel ödemeye başladılar"


Ülkenin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını ve devletin yanında olduklarını kaydeden Ergül, "Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. "Bahar Kalkanı" harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. - BOLU

Sivil Toplum Kuruluşu, İdlib, Bolu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
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