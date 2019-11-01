Son Dakika Haberleri: Bolu'da suç örgütü davasında tahliye kararı çıktı
Son Dakika Güncel Bolu'da suç örgütü davasında tahliye kararı çıktı

Bolu'da suç örgütü davasında tahliye kararı çıktı

6 saat önce

Bolu'da, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu biri tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu'da suç örgütü davasında tahliye kararı çıktı, System.String[]

Bolu'da, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu biri tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan S.B. ve bazı tutuksuz sanıklarla tarafların avukatları ile suç örgütünden dolayı mağdur olduklarını iddia eden kişiler katıldı.

Duruşmada, önceki celse dinlenmesi istenilen 11 tanık mahkemeye çağrıldı.

Tanıklar, mahkeme heyetinin sorularına cevap verdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar kendileri hakkında yöneltilen iddialar için tekrar savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen S.B'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 7 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen S.B. ile E.T, E.G, E.B, F.Y, F.A, F.K, M.E, N.A, Ö.G. ve Y.T.B'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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