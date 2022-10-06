Bolu haberi! Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bolu haberi! Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor

06.10.2022 10:29

Bolu haberi: BOLU'da Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde içme suyundan 148 kişi zehirlenip, 1 kişi yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören 1 hasta kaldı, diğerleri taburcu oldu.

BOLU'da Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde içme suyundan 148 kişi zehirlenip, 1 kişi yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören 1 hasta kaldı, diğerleri taburcu oldu. Tedavisi devam eden hastanın da sağlık durumunun da iyiye gittiği belirtildi.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 146 kişi taburcu oldu, 1 hastanın ise tedavisi sürüyor. Bu hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu haberi! Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor - Son Dakika

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