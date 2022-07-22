Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu 'da içme suyundan etkilenerek hastanelerinde tedaviye alınan 6 çocuktan 5'ine diyaliz uygulandığını söyledi. Kendirli, "?Esas sorun burada kanlı ishal değil, böbrek yetmezliği" dedi.

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Çocuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2) - Son Dakika

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