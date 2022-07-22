Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2) - Son Dakika
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Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2)

22.07.2022 14:38
Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2)

5 ÇOCUĞA ANKARA'DA DİYALİZ UYGULANIYORAnkara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelerinde tedaviye alınan 6 çocuktan 5'ine diyaliz uygulandığını söyledi.

5 ÇOCUĞA ANKARA'DA DİYALİZ UYGULANIYOR

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelerinde tedaviye alınan 6 çocuktan 5'ine diyaliz uygulandığını söyledi. Kendirli, "?Esas sorun burada kanlı ishal değil, böbrek yetmezliği" dedi.

Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde 53'ü çocuk 45'i yetişkin toplam 98 hasta içme suyundan etkilendi. Çocuklardan 6'sı, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendirli, 3 ile 15 yaşındak 6 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "6 hastamızdan 5 çocuğumuza şu an diyaliz uygulanıyor. 4'ü yoğun bakımda; fakat bu hastalarımızdan 2 çocuğumuz yoğun bakımdan çıkıp servise alınacak hale bugün itibarıyla geldiler. Servise çıkaracağımız çocuklardan biri 4 yaşında biri 15 yaşında. Yoğun bakımdaki kalan 2 çocuğumuzun tedavilerine de şuan devam ediyoruz. Onların da birisi 6 yaşında diğeri ise 12 yaşında. En kısa zamanda kendilerini taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.'ASIL SORUN BÖBREK YETMEZLİĞİ'Kendirli, köyde içme suyuyla ilgili bir sorun olduğunu ve insanların buradan enfekte olduğunu ifade ederek, "Ama kimse ilk başta nasıl enfekte olduğunu bilmiyor. İnsanlar bu kirli enfekte olmuş suyu içtikten sonra kanlı ishal oluyor. Aslında ilk başta ishalleri çok ağır değil. Yani kimse ishal nedeniyle hastaneye yatmıyor. Esas sorun burada kanlı ishal değil, böbrek yetmezliği. Olaydan 2-3 gün sonra bu insanlarda böbrek yetmezliği başlıyor. Hastalar bize ilk kez 16 Temmuz'da geldi. ve işlemlerine acilen başladık" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA, -


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Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı 112'ye ulaştı
Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Çocuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da sudan zehirlenen kişi sayısı 112'ye yükseldi (2) - Son Dakika
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