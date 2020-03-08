Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

7 saat önce

Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı Bolu'da, sulama kanalına düşerek yaralanan Mehmet Karasu (55), köpeğini gezdirirken olay yerinden geçen bir vatandaşın şans eseri sesini duyarak itfaiye ekiplerinden yardım istemesiyle kurtarıldı.

Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da, sulama kanalına düşerek yaralanan Mehmet Karasu (55), köpeğini gezdirirken olay yerinden geçen bir vatandaşın şans eseri sesini duyarak itfaiye ekiplerinden yardım istemesiyle kurtarıldı.

Olay, Alpağutbey mahallesi 204. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karasu isimli vatandaş, evine gittiği sırada dengesini kaybederek yok kenarında bulunan sulama kanalına 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaklaşık 30 santimetre su seviyesinin olduğu sulama kanalında düşerek ayağından yaralanan Karasu, yatar pozisyonda kaldığı için kanaldan çıkmayı başaramadı. Kanaldan çıkamayan Karasu, çevredekilere duyurabilmek için yüksek sesle yardım istedi.

Köpeğini gezdirirken hayat kurtardı

Karasu'nun kanala düştüğü caddede köpeğini gezdiren Bora Aydın isimli vatandaş, yardım çığlıklarının geldiği yöne gitti. Sesin sulama kanalından geldiğini farkeden Aydın, yaşlı bir vatandaşın kanalda yaralı halde yattığını gördü. Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla sulama kanalına inen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karasu, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Karasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da, sulama kanalına düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İtfaiye, Karasu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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