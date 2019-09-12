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Bolu'da şüpheli ölüm

48 dakika önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde elektrik direğinden düştüğü iddia edilen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bolu'da şüpheli ölüm, System.String[]

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde elektrik direğinden düştüğü iddia edilen bir vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Belen yaylasında, hayvanlarını otlatan vatandaşlar elektrik direğinin yanında yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yerde yatan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimlik tespitinin yapılması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Belen, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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