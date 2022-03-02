Bolu'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı - Son Dakika
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Bolu'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı

02.03.2022 11:01
Bolu'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı

Bolu'da dördüncüsü düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı.

Bolu'da dördüncüsü düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kursa yaklaşık 120 kişi katıldı.

İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Olgun Yazar tarafından verilen kursta, koyun ve keçi yetiştiriciliği, hastalıkları, hayvan ıslahı ve çobanlık mesleği hakkında kursiyerlere bilgi aktarılıyor.

Toplam 13 gün sürecek kursu başarıyla bitirenlere sertifika verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Taş, şunları kaydetti:

"Buğdayın anavatanı olan coğrafyamızda koyun ve keçi, kültürümüzün tadı ve tuzudur. Bu felsefeyle hareket eden Bakanlığımız da küçükbaşa ehemmiyetle yaklaşmaktadır. Dördüncüsü düzenlenen sürü yönetimi elemanı kursumuz ile hem size bir nebze olsa destek sağlama imkanı sunulurken, aynı zamanda hastalık gibi hususlarda güncel bilgiler veteriner hekimlerimiz tarafından aktarılmaktadır."

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Halk Eğitim Merkezi, İzzet Baysal, Tarım, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' başladı - Son Dakika


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