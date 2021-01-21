Bolu'da, tabanca, av tüfeği, el telsizi ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 5 tabanca, 6 av tüfeği, 3 el telsizi ve yer altı görüntüleme cihazı ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Mudurnu İlçesinde yaşayan İ.S.'nin ikametinde tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin Kaygana Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenleyerek bomba arama köpeği ile arama yaptı.

Yapılan aramada, 5 tabanca ile bu tabancalara ait 7 mermi, 6 ruhsatsız av tüfeği ile 59 adet fişek, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 3 adet el telsizi ile 1 adet güç kaynağı ele geçirildi.

İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.