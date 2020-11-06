Son dakika haberi! Bolu'da, tabiat ve milli parklara randevuyla girilecek - Son Dakika

Bolu'da, tabiat ve milli parklara randevuyla girilecek

Bakan Yardımcısı Fatih Metin:

"Çalışmalarda sona gelindi"

BOLU - Bolu'da, özellikle yaz aylarında girişlerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarının yaşandığı tabiat ve milli parklara sanal randevuyla girilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan, özellikle yaz aylarında milyonlarca ziyaretçinin akın ederek girişlerinde uzun araç kuyrukları yaşanan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde 'Randevu Sistemi' ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Randevulu sistemle ilgili Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, "Abant, Gölcük ve Yedigöller'e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor. Bundan sonra vatandaşımız gelmeden önce durumu bilerek gelecek ve beklemeyi de göze alıyorsa o şekilde bekleyecek" ifadelerini kullandı.